Соцсеть TikTok запустила новые опции для борьбы с травлей

Социальная сеть TikTok запустила новые опции для борьбы с травлей (буллингом). Речь идет о фильтрах комментариев и подсказке комментариев, сообщает РИА Новости.

Функция «фильтр всех комментариев» позволит авторам самим решать, какие сообщения появятся под их видеороликами. Также можно будет включить параметр фильтрации комментариев, содержащих спам и оскорбительные выражения.

TikTok вводит инструмент подсказки к комментариям, чтобы напомнить пользователям о важности правил сообщества и дать возможность перечитать будущий пост до его отправки. (фото eadaily.com)