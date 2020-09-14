Более пяти тысяч россиян накануне узнали о заражении Covid-19

За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 5509 человек. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19. В воскресенье зафиксированы 57 летальных исходов. Выписаны из больниц 2475 человек.

Больше всего новых зараженных в Москве - 696. В Санкт-Петербурге 199 новых случаев, в Мурманской области - 69, в Архангельской области - 91, в Ленинградской области - 36.

Всего с начала пандемии в нашей стране диагноз Covid-19 поставлен 1 068 320 раз. Скончались 18 635 пациентов. Выздоровели 878 700 человек.