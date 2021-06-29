Первый случай заражения штаммом «дельта плюс» выявлен в России

Случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс» выявлен в стране. Информацию подтвердила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант «дельта», «дельта-плюс», - сказала главный санитарный врач страны на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Попова обратила внимание на важность вакцинации от коронавируса.

Штамм «дельта плюс» - разновидность индийского штамма «дельта», сообщало издание РБК. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что индийский штамм заразнее, чем уханьский вариант. По предварительным данным, он также увеличивает риск более тяжелого течения болезни. Роспотребнадзор ранее указывал, что говорить о большей опасности штамма «дельта плюс» даже по сравнению с индийским штаммом нельзя - достаточные для этого исследования пока не проводились. (фото Дмитрий Астахов, ria.ru)