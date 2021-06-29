Вузам рекомендовали провести студенческие выпускные в онлайн-формате

Выпускные вечера в российских вузах посоветовали провести онлайн вне зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

«Глава Минобрнауки России... рекомендовал в этом году проводить праздничные мероприятия в онлайн-формате, независимо от ситуации в регионе»,

- говорится в сообщении.

Министр Валерий Фальков пояснил, что «безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов являются главным приоритетом» при обнародовании подобной рекомендации.

10 июля состоится всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться в интернете и на федеральном канале. Фальков попросил ректоров взять вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию дистанционного студенческого выпускного. (фото 1obl.ru)