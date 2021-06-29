Актер из «Полицейского с Рублевки» Ростислав Гулбис умер в 32 года

Скончался 32-летний российский актер Ростислав Гулбис, передает «Газета.ру». По предварительной информации, на съемках в Костроме у актера произошел приступ острого панкреатита. Мужчина скоропостижно умер 29 июня. Официальный диагноз пока не дан, передает kostroma.today.

По предварительной информации, актера похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание состоится 3 июля.

Ростислав Гулбис прославился ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», в фильмах «Кома», «Проклятый чиновник» и других. (фото sb.by)