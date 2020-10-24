Учащихся продолжают переводить на удаленку в Петрозаводске

Новые классы и группы переведены на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом. На этот раз коррективы образовательного процесса коснулись только учебных заведений Петрозаводска.

Так, накануне на удаленку отправлены два класса в школе №2, один класс в школе №9, один класс в школе №11, один класс в школе №36. Также дистанционно в ближайшее время будут заниматься студенты одной группы техникума городского хозяйства, одной группы колледжа культуры и искусств, а также одной группы кооперативного техникума.

Об изменениях, вносимых в работу школ и иных учебных заведений, рассказал на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков. Фото ярновости.рф