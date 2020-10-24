Женщину с пневмонией не смогли спасти в Карелии

Накануне в Карелии от внебольничной пневмонии умерла женщина 1944 года рождения. Она имела сопутствующую сердечно-сосудистую патологию, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Тест на коронавирус у умершей был отрицательным.

Всего за минувшие сутки в больницы доставлены 13 человек с внебольничной пневмонией.

С начала апреля эта болезнь унесла жизни 85 жителей Карелии. Всего за этот период были госпитализированы 1655 человек.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус. Фото bfm74.ru