Алексей Венедиктов прокомментировал ограничения по въезду в Карелию

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» 2 мая в передаче «Будем наблюдать» с Сергеем Бунтманом рассуждал об ограничительных мерах в связи с коронавирусом и упомянул Карелию в качестве примера.

В ходе беседы Венедктов усомнился в тех цифрах, которые официально фигурируют по числу заболевших в России, по его мнению, «цифры необычайно маленькие». А в момент когда разговор зашел о том, насколько оправданы упреки в том, что Москва заражает регионы и нужно или нельзя вводить запрет на въезд и выезд из Москвы и области, привел в качестве примера Карелию.

«Да. То есть, иными словами, надо Москву оградить, чтобы сюда никто не въезжал и отсюда никто не выезжал. Ну Москву с областью, естественно.

И вы будете смеяться, это не шутка, потому что мы видим, как в отдельных регионах уже отдельные губернаторы начинают принимать такие решения (ну, такие пока лайт). Ну, например, чтобы въехать в Карелию – только по трем дорогам (КПП, пропуска и так далее). Ну и, может быть, это и правильно, потому что уровень зараженности, если у вас есть настоящие цифры, он разный. И, может быть, это и правильно»,

- сказал Венедиктов.

Напомним, 3 мая глава Карелии ввел еще более жесткие правила на въезд в Карелию.