Артур Парфенчиков закрывает въезд в Карелию для определенных граждан

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал изменения в Указ № 30 от 17 апреля «Об организации контрольно-пропускных пунктов на автомобильных дорогах в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции». Информация об этом содержится на официальной странице главы РК во «Вконтакте».

Изменения связаны с ростом числа заболевших и вводят более жесткий режим въезда в республику.

«Все, кто прибывает в Карелию из других регионов, должны сообщить об этом на горячую линию минздрава 8-800-201-06–57, а также в течение двух недель соблюдать режим изоляции.

Кроме того, каждый въезжающий в Карелию, должен подписать предупреждение об ответственности за несоблюдение требований, установленных на территории республики и предъявить необходимые документы (их перечень четко определен).

Те, кто отказывается исполнить перечисленные требования, в республику допущены не будут»,

- сообщает Парфенчиков.

Публикуем эти изменения, особое внимание просим обратить на последний пункт, в котором сообщается о закрытии въезда для определенных категорий граждан.

«2.1. Въезд на территорию Республики Карелия через посты осуществляется гражданами при условии подписания предупреждения об ответственности за неисполнение распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р в следующем порядке:

а) для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Карелия, – при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Республики Карелия;

б) для граждан, осуществляющих въезд для проживания в средствах размещения организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги размещения на территории Республики Карелия, – при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающего бронирование средства размещения;

в) для граждан, исполняющих обязательства, основанные на трудовых или иных договорах, в интересах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), а также документов, подтверждающих исполнение таких обязательств (договор, счет-фактура, транспортная накладная, путевой лист и т.п.);

г) для граждан, имеющих в собственности расположенные на территории Республики Карелия объекты недвижимости (комната, квартира, жилой дом, дачный дом, садовый дом), – при предъявлении документа, удостоверяющего личность и содержащего сведения о регистрации по месту жительства (пребывания), а также документов, подтверждающих право собственности на указанные объекты;

д) для лиц, осуществляющих транзитный проезд через территорию Республики Карелия, – при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих транзит через территорию Республики Карелия (документы о регистрации по месту жительства (пребывания), документы, подтверждающие бронирование средств размещения, наличие обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости (комната, квартира, жилой дом, дачный дом, садовый дом и т.п.).

2.2. Въезд граждан, прибывающих на территорию Республики Карелия специальным транспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т.п.) и проезд указанных автотранспортных средств через посты осуществляется без остановок.