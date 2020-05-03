Израильтяне гуляют с детьми во время самоизоляции в пустыне

На прошлой неделе в Израиле произошло ослабление карантина, вновь заработали автомобильные станции технического обслуживания, парикмахерские и косметологические клиники. Со следующей недели будут открыты детские сады и школы.

Мед сестра Soroka Medical Center из города Беэр-Шева Наталья Вольфсон рассказала, что дистанционное обучение в Израиле также вызывает затруднения у школьников и родителей. А на прогулку с детьми они выходят в близлежащую пустыню.

Израильтяне говорят, что после карантина их жизнь не будет прежней.

Самоизоляция помогла пересмотреть ценности и узнать друг друга внутри семьи,

- сказала Наталья Вольфсон.

Смотрите продолжение интервью, которое портал «Петрозаводск говорит» взял у медицинской сестры клиники города Беэр-Шева Натальи Вольфсон. Первую часть можно посмотреть здесь.