Израильтяне гуляют с детьми во время самоизоляции в пустыне
На прошлой неделе в Израиле произошло ослабление карантина, вновь заработали автомобильные станции технического обслуживания, парикмахерские и косметологические клиники. Со следующей недели будут открыты детские сады и школы.
Мед сестра Soroka Medical Center из города Беэр-Шева Наталья Вольфсон рассказала, что дистанционное обучение в Израиле также вызывает затруднения у школьников и родителей. А на прогулку с детьми они выходят в близлежащую пустыню.
Израильтяне говорят, что после карантина их жизнь не будет прежней.
Самоизоляция помогла пересмотреть ценности и узнать друг друга внутри семьи,
- сказала Наталья Вольфсон.
Смотрите продолжение интервью, которое портал «Петрозаводск говорит» взял у медицинской сестры клиники города Беэр-Шева Натальи Вольфсон. Первую часть можно посмотреть здесь.