02 мая 2020, 17:46
Общество

В Израиле наблюдение за больными COVID-19 осуществляют роботы

Портал «Петрозаводск говорит» взял интервью у медицинской сестры клиники города Беэр-Шева Натальи Вольфсон

Израиль бьет рекорды по сдерживанию COVID-19:  на конец апреля от короновирусной инфекции погибло 201 человек; среди заболевших нет детей. 

Так в клинике Soroka Medical Center, обслуживающей миллионное население, на стадии выписки находится 20 больных COVID-19, семь человек средней тяжести, только двое - на искусственной вентиляции легких.

Достаточно благополучной эпидемиологической ситуации способствует жесткий карантин и особые условия содержания пациентов с короновирусной инфекцией. В больничных палатах создано отрицательное давление воздуха, осмотр больных осуществляют роботы. Больные с легкой формой заболевания проходят лечение дома. С ними ежедневно поддерживается видеосвязь. 

Об этом журналисту нашего портала рассказала мед. сестра клиники города Беэр-Шева Наталья Вольфсон. 

 

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израиль
Беэр-Шева
Soroka Medical Center
коронавирус
2019-nCoV
Наталья Вольфсон