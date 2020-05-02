В Израиле наблюдение за больными COVID-19 осуществляют роботы

Израиль бьет рекорды по сдерживанию COVID-19: на конец апреля от короновирусной инфекции погибло 201 человек; среди заболевших нет детей.

Так в клинике Soroka Medical Center, обслуживающей миллионное население, на стадии выписки находится 20 больных COVID-19, семь человек средней тяжести, только двое - на искусственной вентиляции легких.

Достаточно благополучной эпидемиологической ситуации способствует жесткий карантин и особые условия содержания пациентов с короновирусной инфекцией. В больничных палатах создано отрицательное давление воздуха, осмотр больных осуществляют роботы. Больные с легкой формой заболевания проходят лечение дома. С ними ежедневно поддерживается видеосвязь.

Об этом журналисту нашего портала рассказала мед. сестра клиники города Беэр-Шева Наталья Вольфсон.