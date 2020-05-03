Прогноз погоды на понедельник, 4 мая

Завтра, 4 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +4 до +6, днем от +12 до +14.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью местами будет туманно, а в северных районах республики по-прежнему стоит остерегаться гололедицы. Ветер преимущественно юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7, местами на севере до -2, днем +10, +15, по северным районам местами до +7, +12.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в мае 2020 года. Долгосрочный прогноз на последний весенний месяц в Карелии читайте здесь.