Около ста протоколов на нарушителей составлено в Петрозаводске

Сегодня, 3 мая, в столице Карелии состоялся рейд по выявлению нарушителей режима всеобщей самоизоляции. О результатах мероприятия рассказали в горадминистрации.

«Сегодня сотрудники управления по делам ГО и ЧС Администрации провели совместный рейд с Управлением МВД России по г. Петрозаводску. В районе улицы Ригачина у берега Онежского озера были выявлены нарушители режима самоизоляции. В ходе рейда выписан один протокол и проведено две профилактические беседы», - сообщает источник.

В мэрии подчеркнули, что всего же с начала введения ограничений в столице Карелии было выписано более 90 протоколов по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Горожан предупредили о том, что рейды сотрудников гордминистрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов продолжатся.