Подрядчик продолжает дезинфицировать Петрозаводск

Микрорайоны карельской столицы продолжают обрабатывать дезсредствами. Так, в праздники сотрудники подрядной организации «ТехРент» моют тротуары, проезжие части и остановочные комплексы Петрозаводска.

«В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Петрозаводска организована обработка дезинфицирующими средствами элементов улично-дорожной сети. Дезинфекция производится без выходных в разных районах карельской столицы»,

- рассказали в мэрии.

Работы по дезинфекции находятся на контроле комитета ЖКХ горадминистрации.

Добавим, в Петрозаводске в праздники продолжается весенняя уборка города. Работы ведутся в парках, скверах, на лестничных спусках и детских площадках.