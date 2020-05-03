03 мая 2020, 16:40
Подрядчик продолжает дезинфицировать Петрозаводск
Первомай уборке не помеха: дороги, тротуары и остановки столицы Карелии обрабатывают специальными средствами
Микрорайоны карельской столицы продолжают обрабатывать дезсредствами. Так, в праздники сотрудники подрядной организации «ТехРент» моют тротуары, проезжие части и остановочные комплексы Петрозаводска.
«В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Петрозаводска организована обработка дезинфицирующими средствами элементов улично-дорожной сети. Дезинфекция производится без выходных в разных районах карельской столицы»,
- рассказали в мэрии.
Работы по дезинфекции находятся на контроле комитета ЖКХ горадминистрации.
Добавим, в Петрозаводске в праздники продолжается весенняя уборка города. Работы ведутся в парках, скверах, на лестничных спусках и детских площадках.