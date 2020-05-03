Контроль за ремонтом дорог усилят в мэрии Петрозаводска

В столице Карелии организуют дополнительный контроль за деятельностью подрядчика, ремонтирующего улицы и тротуары. Об этом сообщается на сайте петрозаводской мэрии.

«Администрация Петрозаводска заключила договоры на проведение строительного контроля ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия». Подрядная организация будет проводить лабораторные испытания образцов строительных материалов и конструкций, а также ежедневный мониторинг качества ремонта, включая контроль соответствия выполняемых работ техническому заданию и условиям муниципального контракта, геодезические контрольные измерения, соблюдение дорожной организацией мероприятий по охране окружающей среды и правил техники безопасности на объектах ремонта»,

- уточняется на странице горадминистрации.

В мэрии также рассказали, что проведение строительного контроля будет осуществляться на всех этапах ремонтных работ до их завершения: это предусмотрено условиями договора.