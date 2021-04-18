Масочный режим на улице отменили в Израиле

С 18 апреля в Израиле отменен обязательный масочный режим на открытом воздухе. Об этом со ссылкой на The Times of Israel пишут «Известия». Решение властей было принято на фоне низкого уровня заболеваемости COVID-19 и успешной кампании по вакцинации.

Между тем в закрытых помещениях защитные маски по-прежнему нужно будет носить. Также гражданам рекомендовали носить маску при участии в массовых собраниях на улице.

Отметим, что Израиль намерен начать впускать в страну привитых от коронавирусной инфекции туристов с 23 мая.

По сообщению Newsru.co.il, на 18 апреля первую дозу вакцины получили 5 343094 человек (около 4 тысяч за последние двое суток), вторую дозу – 4 969853 человек (около 8 тысяч за последние двое суток). Полностью вакцинированы более 53% населения и более 73% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 57% израильтян, около 79% взрослого населения. (фото 34travel.me)

По официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 836926 заболевших, 828052 выздоровели, умерли 6334.