WhatsApp в мае начнет «отключать» пользователей

Популярный мессенджер поставил своих пользователей перед выбором – принимать или нет новые правила WhatsApp.

Пользователи, которые согласятся с новыми условиями использования мессенджера, смогут и дальше пользоваться им. Пользователи, которые откажутся принять обновленную реальность, ограничат в функциональности, пишет «Российская газета».

В частности, они не смогут читать и отправлять сообщения. WhatsApp будет работать лишь на прием звонков и уведомлений. Так будет до тех пор, пока пользователь не согласится с обновленными условиями. При этом все это время учетная запись не будет удаляться. До 15 мая пользователям также дадут возможность экспорта чатов на Android и iPhone.

Новые правила предусматривают передачу большего объема пользовательских данных в Facebook. (фото ixbt.com)