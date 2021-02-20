WhatsApp запретит несогласным с новыми правилами отправлять сообщения

Популярный мессенджер WhatsApp ограничит функционал у пользователей, которые не примут новые правила конфиденциальности. Об этом написал ТАСС.

В частности, пользователь не сможет просматривать и отправлять сообщения. А спустя 120 дней WhatsApp может и вовсе удалить неактивные учетные записи пользователей, сообщил интернет-портал TechCrunch. Сделать свой выбор – согласиться или перестать пользоваться сервисом – пользователю нужно до 15 мая.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало негативные отклики у приложения. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. (фото cnews.ru)