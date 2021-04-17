Google показала, как изменилась Земля за последние десятилетия

Google показала, как изменилась наша планета за последние три десятка лет. Для этого IT-гигант обновил платформу Google Earth и усовершенствовал сервис Timelapse.

Специалисты компании собрали 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984 по 2020 год, сообщает «Медуза».

Все данные соединили и выпустили видео, которое может считаться самым большим видео на Земле.

Жители планеты в трех коротких роликах могут увидеть, как менялись леса, таяли ледники и росли города.