Российских туристов предложили вывозить из Турции за 10 тысяч рублей

Вывозить россиян из Турции предложили на платной основе. С такой инициативой выступил глава оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко. О своей инициативе он рассказал «Известиям». Многие отдыхающие соотечественники оказались в сложной ситуации: попасть на самолете домой они не могут, так как билетов в Россию либо нет в продаже, либо цены на них слишком высоки.

Давыденко предложил зафиксировать плату за вылет на уровне 10-12 тысяч рублей. Он считает, что такие деньги найдутся у каждого отдыхающего.

«По десять тысяч рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат»,

- говорит Давыденко. Он намерен озвучить предложение на заседании штаба в начале недели.

Также Давыденко считает, что туристам нужно предоставить возможность покупать билеты через сайт Госуслуг. На время отсутствия вывозных рейсов Давыденко предлагает россиянам лететь через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение.

Ранее СМИ сообщали о резком скачке цен на авиабилеты из Турции в Россию. По сообщению Nation News, стоимость перелета в эконом-классе из Стамбула в Москву выросла до 134 тысяч рублей, в бизнес-классе - до 268 тысяч.

Напомним, Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Ростуризме была запущена горячая линия для путешественников. «Петрозаводск говорит» побеседовал с сотрудниками турфирм Карелии и узнал о ценах на туры, куда можно улететь вместо Турции и что ждет туристов на российском юге. (фото 1prime.ru)