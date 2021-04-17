Юг не резиновый, цены безумные, куда податься туристам из Карелии?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Приостановка авиаперелетов в Турцию и Танзанию для многих стала шоком. В недоумении не только путешественники, но и сотрудники туристических фирм Карелии. Столь жесткого удара со стороны российского правительства по отечественному туристическому бизнесу, признаются в турфирмах, не ожидали.

Более полумиллиона россиян планировали в апреле и мае отдохнуть в Турции. Теперь им остается либо сидеть дома, либо выбирать другое направление. Если, конечно, есть деньги. Руководитель одного из московских турагентств сообщил, что за 10 минут тур стоимостью в 150 тысяч рублей взлетел в цене до 210 тысяч. Самое печальное, что это не предел.

Как ведут себя цены на туры, куда все же еще можно улететь, почему запретили перелеты в популярную Турцию и что ждет туристов на российском юге? Об этом и о многом другом мы побеседовали с сотрудниками туристических фирм Карелии.

- Эта ситуация коснулась всех, и коснулась жестко. Предложить особо нечего, потому что большинство стран закрыто. В апреле, в мае альтернативы Турции по бюджету практически не существует, все остальное дороже. Кто может доплатить 150-250 тысяч, летят в Эмираты, на Кубу, на Мальдивы. Остальные сложили ручки, сидят и ждут у моря погоды,

- сказала Мария из турфирмы «Марко Поло».

По ее словам, больше 200 клиентов «Марко Поло» должны были полететь в Турцию в апреле и в мае.

- У них вариантов нет. Есть надежда, что откроют Египет, Тунис или Кипр. И тогда мы сможем предложить им альтернативу. На российский юг мало кто хочет ехать. Всем нужно море, солнце, загорать, купаться, - отметила Мария.

По ее словам, цены на российский юг даже выше, чем в Турцию:

- Если брать такого же уровня отель, с такими же услугами, то намного дороже получается.

Она не исключает, что Турцию могут закрыть на весь сезон. Намеки на то, что что-то может произойти, появились только в последнюю неделю перед закрытием авиасообщения с Турцией и Танзанией. Мария не верит, что закрытие Турции связано с эпидемией коронавируса:

- Я думаю, что это чистая политика.

Она отметила, что при закрытии перелетов из Стамбула пострадали не только туристы, которые собирались в Турцию на отдых, но и те, кто летел на стыковочных рейсах через Стамбул в ОАЭ, Египет, Мальдивы, в страны Африки, Южной Америки, Азии.

- Как этим туристам сейчас выбираться – это полная беда. Вывозных рейсов нет, туристы уже сейчас скапливаются в Стамбуле. Куда им деваться, не понятно. О них наше государство не подумало в принципе,

- считает Мария.

Она рассказала, что бронировала отель туристам, которые самостоятельно приобретали билеты на самолет до Египта через Стамбул. Турецкие авиалинии вынужденно снимают рейсы. Вместо сорока рейсов в неделю им оставили два.

- Как вывезти всю эту толпу, не понятно, - с горечью заметила моя собеседница.

Юлия из туристической компании «Меридиан» рассказала, что туристов, забронировавших путешествия в Танзанию у нее не было, а вот в Турцию было приобретено много путевок. Хоть и говорят, что снаряд в одну воронку дважды не падает, но к российским реалиям это не относятся. По словам Юлии, в мае в Турцию должны были полететь туристы, которые не улетели в 2020 году, согласили подождать год. К ним добавились те, кто недавно забронировал туры.

- Те, кто ждут с прошлого года, спокойно отреагировали на закрытие Турции. А те, кто впервые попал в такую ситуацию, очень тяжело переживают, - моя собеседница рассказала о реакции туристов.

По ее словам, закрытие авивасообщения с Турцией привело не только к резкому росту цен на российский юг, но и на Абхазию. Причем туры в Абхазию подскочили буквально за одну ночь:

- Наш юг - не резиновый, там уже мест нет, поэтому в Абхазию цены поднялись очень сильно. Многие из тех, кто не смог улететь в Турцию, надеются, что она откроется. Другие ждут, что Тунис появится. А кто-то просто отчаялся и никуда не собирается, ни на что не надеется.

Сравнивая туры в Турцию и Абхазию, Юлия для наглядности привела конкретный пример. Семья собиралась в Анталию в пятизвездочный отель. В Абхазии на эти же даты и за те же деньги можно с трудом найти скромную «трешечку». В Сочи тур в пятизвездочный отель обойдется почти в два раза дороже, чем «пятерка» в Турции.

- Некуда ехать. Люди пока не хотят ухудшать свои условия по отелям. Соответственно, за эти же деньги хорошие условия на нашем юге просто не реально найти,

- отметила Юлия.

По ее оценке, туристический сезон 2021 года будет провальным.

- Плохо всем. Так плохо не было даже в прошлом году. И туроператоры, и турагентства истощены, денежных вливаний нет. Наш юг в ближайшие две недели загрузится полностью, и просто нечего будет продавать. По идее, сейчас мог бы сработать отложенный спрос. У меня было очень много желающих отправиться в Турцию и Эмираты. Все было заранее просчитано. После закрытия Турции, туры в Арабские Эмираты так взлетели, что это не для Петрозаводска. Неделя стоит 400-600 тысяч рублей. Эти нули даже смешно считать,

- сказала она.

По ее словам, никто не предполагал, что правительство России пойдет на закрытие перелетов в Турцию.

- В последнюю неделю ходили слухи, но никто не верил, что такое могут сделать. Потому что из этого туризму уже нереально выкарабкаться. Если не откроются другие страны, я не знаю, что будет с туристической отраслью. Теряется смысл работать, - заметила Юлия.

Она не верит, что закрытие Турции связано с короновирусом:

- Короновирус – это просто предлог.

По ее словам, вряд ли в ближайшее время откроется Кипр:

- У меня на Кипре работает много лет хорошая знакомая. Она рассказывает, что такой тяжелой ситуации по коронавирусу, как сейчас, на Кипре не было даже в прошлом году. Там все в жестком локдауне, выходят на улицу на три часа в день, предварительно получив через СМС-информирование разрешение. И то только на работу. Она искренне не понимает, о каком открытии Кипра, вообще, может идти речь, и где будут лечить туристов, если вдруг они заболеют.

Юлия сказала, что прогнозировать что-то в нынешней ситуации очень сложно:

- У меня даже по нашему югу нет полной уверенности, что его не закроют. Особенно, если будет всплеск заболевших. А он возможен, если все поедут на отечественные курорты. Я недавно в Анапе была, там уже сейчас толпы ходят. Просто нереальное количество туристов. Это еще не сезон, а впереди – майские праздники.

Александра из турфирмы «Сказка тур» рассказала, что было немало туристов, которые перенесли поездку с 2020 года на 2021 год, и, что называется, опять пролетели.

- Конечно, было очень обидно. Но приятно то, что туристы уже по-другому реагируют, более спокойно, понимают, что мы не виноваты. Люди осознали, что туристические компании ни при чем, им уже знаком механизм возвращения денег или возможности переориентации на другие направления. Люди, безусловно, переживают, что без отпуска остались,

- сказала Александра.

Она только что подбирала тур семье, которая должна была еще в прошлом году улететь из Санкт-Петербурга в Турцию на 21 день в работающий по системе «все включено» пятизвездочный отель с горками и собственным пляжем. Пришлось отложить поездку на год, и вновь все сорвалось. Попытки найти приемлемый вариант в Анапе обернулись тем, что за две недели отдыха в твердой «трешке» придется еще и доплатить. Петрозаводчане уже не могут перенести отпуск на осень, так как семья ждет пополнение.

Александра тоже отметила резкий рост цен на туры на отечественные курорты.

- Некоторые направления за один день прибавили по 50 тысяч рублей за путевку на двоих,

- отметили она.

На российских курортах наблюдается дефицит предложений отдыха в качественных отелях. То, что предлагают, часто не устраивают туристов, которые привыкли к другому уровню сервиса в той же Турции.

Александра сказала, что никто не верил, что Турцию закроют:

- В турбизнесе не верили, что такое возможно, так вероломно и без объявления закрыть Турцию. Конечно, в СМИ появлялась тревожная информация. Но СМИ часто нагнетают ситуацию. Допустим, Египет пять лет уже в СМИ обещают открыть, а он до сих пор закрыт.

Несмотря на крайне сложную ситуацию, Александра верит, что люди все равно не потеряют интереса к путешествиям, просто на турагентов ложится двойная нагрузка: искать туры, бронировать, переносить их, выбирать другой вариант. По ее ощущениям, в прошлом году было все же тяжелее, так как туристическая отрасль столкнулась с тем, что путешествовать было трудно даже внутри страны.

В общем, в туристических компаниях – почти полное единодушие с небольшим различием в эмоциональном настрое. Опытные туроператоры, долгое время работающие на рынке, склонны негативно оценивать сложившуюся ситуацию. Их более молодые коллеги, еще не растерявшие запасы оптимизма, верят, что хватит сил продержать до лучших времен.

А что делать нам – туристам, которым не хочется драться за место на анапском или сочинском пляжах, но нет лишнего миллиона, чтобы махнуть на Мальдивы? Как мне кажется, остается психотерапия. Давайте будем просто радоваться тому,что "прекрасную, сказочную и не очень дорогую" Карелию сегодня предлагают в качестве одного из самых интересных туристических направлений. В общем, остается извлекать позитив из того, что мы живем в республике, куда скоро устремятся потоки соотечественников, которым перекрыли зарубежный «кислород»…