Столичный художник в 20-градусный мороз рисует водопад Кивач

В заповеднике «Кивач» гостит московский художник Николай Третьяков, член московского отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». О визите живописца в Карелию сообщает паблик государственного природного заповедника.

Художник, несмотря на мороз больше 20 градусов, начал писать с натуры водопад Кивач.

Эта работа должна будет пополнить экспозицию, посвященную русскому северу. (фото Ольга Лабусова, nat-geo.ru, vk.com)