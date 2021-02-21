21 февраля 2021, 15:41
Путешествия

Столичный художник в 20-градусный мороз рисует водопад Кивач

Картину Николая Третьякова представят на выставке, посвященной русскому северу

В заповеднике «Кивач» гостит московский художник Николай Третьяков, член московского отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». О визите живописца в Карелию сообщает паблик государственного природного заповедника.

Художник, несмотря на мороз больше 20 градусов, начал писать с натуры водопад Кивач.

Эта работа должна будет пополнить экспозицию, посвященную русскому северу. (фото Ольга Лабусова, nat-geo.ruvk.com)

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новости Карелии
художник
водопад Кивач
Николай Третьяков
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русский север