К Талви Укко хотят запустить поезд из Москвы

К резиденции карельского Деда Мороза Талви Укко в Пряжинском районе могут запустить поезд из Москвы. Об этом сегодня сообщил глава региона Артур Парфенчиков на совещании по развитию Пряжинского района.

«Встречались с руководством РЖД. Я бы попросил замминистра строительства Анну Борчикову и Минтранс вместе с РЖД проработать вопрос о создании поезда из Москвы до вотчины Талви Укко. Такой проект есть в Великом Устюге, у нас плечо еще короче. Это может быть поездка выходного дня. Особенно зимой, когда людей ездит меньше. Я уверен, что если РЖД проект отработает, сделает стоянку для поезда…Такой проект в Великом Устюге очень хорошо работает, мы предварительно это проговорили. Хочется, чтобы в следующем году маршрут из Москвы до вотчины карельского Деда Мороза существовал».

Кроме того, как стало известно на совещании, к резиденции Талви Укко в рамках ФЦП построят подъездную дорогу стоимостью почти 200 миллионов рублей. (фото talvi-ukko.ru)