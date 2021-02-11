В Карелии отменены рейсовые автобусы еще по двум направлениям

По обращению перевозчика, на период с 12 февраля по 01 мая, рейсы маршрута № 516 «Петрозаводск – Сортавала, через Олонец», отправлением с автовокзала Петрозаводска в 07:30 будут выполняться только по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводск»

Ранее данный рейс выполнялся ежедневно.

Также, что в период с 11 по 19 февраля рейсы маршрута № 503 «Петрозаводск – Пяозерский», отправлением с автовокзала Петрозаводск в 09:30 по понедельникам, четвергам и субботам выполняться не будут. О причинах отмены рейса не сообщается.

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение пассажирам предлагается на официальном сайте автовокзала.

Фото с сайта avokzal.karelia.ru