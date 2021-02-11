Турпоток в Карелии в 2020 году сократился на 40 тысяч человек

Турпоток в Карелию снизился. В прошлом году нашу республику посетило на 40 тысяч путешественников меньшем, чем в позапрошлом.

«Если говорить о результатах прошлого года, то мы приняли 790 тысяч человек. В 2019 году, для сравнения, эта цифра составляла 830 тысяч»,

- приводит ТАСС слова заместителя начальника управления по туризму в Карелии Ольги Лукиной.

На турпоток повлияла пандемия – стало меньше теплоходных групп, перестали приезжать туристы из Финляндии, были отменены запланированные на весну и осень семинары и конференции.

Между тем местные власти считают, что снижение по итогам года оказалось не таким большим из-за возросшего интереса россиян к внутреннему туризму. Например, в новогодние праздники Карелия была одним из лидеров среди мест отдыха.

По словам Лукиной, методика статистического учета туристов на внутреннем рынке неоднозначна. Официальная статистика не дает полную картину, так как в нее не попадают путешественники, которые останавливаются в гостевых домах, у родственников или друзей или арендуют дачи и коттеджи. Вдобавок официальная статистика не учитывает тех, кто посещает город на день без ночевки. Лукина считает, что для более реалистичной картины, следовало бы учитывать не только статистику проживания в отелях, но также данные сотовых операторов и платежных систем. (фото big.travel)