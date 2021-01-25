Петрозаводчан попросили поставить оценку оздоровительному туризму

Петрозаводчан попросили ответить на вопросы о качестве услуг оздоровительного туризма. Анкетирование проводится в рамках программы приграничного сотрудничества Карелии и Финляндии.

Опрос призван определить состояние сферы оздоровительного туризма, в том числе в период пандемии, выявить степень заинтересованности путешественников, определить перечень востребованных туристических продуктов, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Опрос проводится анонимно. Ответить на вопросы можно здесь. (фото vestikavkaza.ru)