25 января 2021, 20:31
Путешествия

Петрозаводчан попросили поставить оценку оздоровительному туризму

Участники исследования помогут определить состояние сферы оздоровительного туризма, в том числе во время пандемии

Петрозаводчан попросили ответить на вопросы о качестве услуг оздоровительного туризма. Анкетирование проводится в рамках программы приграничного сотрудничества Карелии и Финляндии.

Опрос призван определить состояние сферы оздоровительного туризма, в том числе в период пандемии, выявить степень заинтересованности путешественников, определить перечень востребованных туристических продуктов, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Опрос проводится анонимно. Ответить на вопросы можно здесь. (фото vestikavkaza.ru)

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