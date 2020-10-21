Перезагрузка в Турции: заметки из путешествия в пик пандемии

Текст и фото: Елена Гульшина

Посвящается моему дорогому другу Григорию Воеводину,

с кем мне больше не удастся попутешествовать в этой жизни

Приятно, когда твои ожидания не оправдываются, если эти ожидания плохие. Последние годы мы с друзьями много путешествовали, но к Турции у меня всегда было предвзятое отношение. Почему-то я воспринимала эту страну в одном ряду с Египтом, который не полюбила из-за безумно навязчивых аборигенов. Похоже, когда бог раздавал понятия о личном пространстве, египтяне приставали к привратникам, толкая им ковры и прочий китч.

Странно это говорить, но спасибо пандемии. Выбор куда поехать – крохотный, а необходимость в солнце, море и полной перезагрузке мозга в этот тяжелый по разным причинам год была гигантской.

И как часто это бывает, спонтанное путешествие оказалось прекрасным.

Мы отдыхали в местечке Махмутлар, в пригороде Алании, в ста километрах от Антальи. Пятизвездочный отель, Средиземное море в шаговой доступности и режим «все включено» оказался совсем нестрашным по деньгам – возможно тоже из-за пандемии.

Двухместный номер с балконом, шикарным видом на море, кондиционером, холодильником, душем, туалетом и даже сейфом, трехразовым питанием а-ля шведский стол и неограниченным числом напитков стоил нам в сутки 4 700 рублей. В этой же цене и бесплатный бассейн, пляж, шезлонги, сауна и массаж, детская и взрослая анимация.

Для сравнения – в августе мы снимали двухместный номер в гостинице возле Рускеалы. Две кровати, стол и один стул в номере, без туалета, душа, питания и прочих благ стоил нам 3500 в сутки.

Улететь из Москвы в обе стороны можно было за 7 тысяч рублей на человека, мы немного протянули с покупкой и улетели за 9 тысяч. (За несколько дней до поездки билеты стоили уже по 26 тысяч, а на один из дней – 84 тысячи (!) рублей). Впервые мы покупали возвратные билеты, а отель за бронирование не попросил ни копейки предоплаты.

Турчанка невозмутимо ловит рыбу там же, где народ купается. И что поразительно, рыба клюет!

Мы поехали в Турцию на девять дней, оказалось ой как мало. Но кто ж знал. Кто же знал, что из-за пандемии отели заселены наполовину, если не на треть. А значит, нет этого дикого муравейника ни на пляжах, ни на территории отеля. Что температуру воздуха и воды в море словно подгоняли под твои личные параметры комфорта: воздух от +24 до +30. Вода +24+26.

Что персонал вежлив, участлив, но не назойлив! Как и прочие жители городка. Невозможно было поверить, идя по утреннему городу, что тебе просто улыбаются и говорят morning, а не хватают за руку, пытаясь утащить в бездну своего лавочного ширпотреба.

Хотя потребность наверняка есть, и сильная. Турция живет за счет гостей, а сейчас, когда турпоток сильно упал, каждый встреченный покупатель - на вес золота.

В одном торговом центре на окраине мы как-то в разгар дня были единственными (!) покупателями. За всем этим трехэтажным хозяйством присматривал единственный менеджер с печальными глазами.

Мощная реклама текстиля.

Аборигены рассказывали, что этот сезон для всех в новинку. Никто не понимал, что делать. Кто-то отели открывал на свой страх и риск, кто-то - нет, считая, что малая загрузка туристов при полном обслуживании вгонит бизнес в еще больший минус.

Те же сомнения присутствовали и у владельцев магазинов, прочей сферы услуг. На набережной Махмутлара, как и в самой Алании, неработающих или недостроенных заведений – предостаточно.

Отмечу, что смелые предприниматели не стремились покрыть свои риски за счет высоких цен. Шопинг мы там вообще не планировали, но порой устоять было невозможно. Сестра, живущая в Москве, скупила полмагазина детской одежды для четырехлетней дочери. Потому что качественные хлопковые детские вещи стоят там на несколько порядков ниже, чем в столице России. И разумное сочетание цены и качества касалось не только детской одежды.

Знающие люди пакетами вывозят лекарства из Турции. Разница в цене в 3-4 раза.

Отмечу, что смелым туристам пандемия в Турции незнакомых хлопот не доставляла. Также, как и в России, без маски ни в какие заведения и транспорт не пускают. На входе в отель или крупные торговые точки измеряют температуру, кое-где принудительно льют на руки антисептик. Персонал везде и всегда в масках, в большинстве своем и в перчатках.

В последние дни нашего пребывания полиция активизировалась с проверкой масочного режима на улицах. Примечательно, что оштрафовать могут не за то, что маска не надета, а за то, что ее вообще с собой нет. Полицейский остановил нашего знакомого и заставил показать маску. Штраф приличный – 900 лир, то есть около девяти тысяч рублей.

В отеле несколько раз в день звучало громкое оповещение о том, что без масок посетителям разрешено находиться только на пляже и возле бассейна. 99% отдыхающих (большинство россиян, а также немцы и украинцы) эти просьбы не соблюдали. Каюсь, мы в том числе.

Отдохнуть хотелось не только от работы, а и от коронавирусной тревоги – тоже. В нашей профессии невозможно игнорировать главную тему мировой повестки, а ежедневно с ней работая, невольно пребываешь в постоянном напряжении. Хоть раз за полгода его хотелось сбросить.

Однако разумную осторожность никто не отменял. Мы старались избегать того, чтобы с нами в лифте отеля ехали другие туристы. В ресторане мы выбирали стол, наиболее удаленный от других людей. (Кстати да, пищу сейчас по системе «шведского стола» ты набираешь не сам, а лишь указываешь официанту на нужное блюдо). Плюс обязательное мытье рук, особенно после того же лифта, ресторана, бара.

Также мы решили на этот раз пропустить экскурсионную часть отдыха, чтобы избежать лишних контактов.

Но эмоций и впечатлений нам хватило с лихвой. О том, насколько прекрасно море и солнце, особенно, когда в основном твои миграционные процессы сужены до путешествия из кухни в комнату и обратно, а за окном видишь лишь увядание лета и благоустройства, останавливаться не буду.

Расскажу о выходящей из моря Елене. Точнее выскакивающей оттуда на одной ноге. По смешанной гальке и в среднюю волну и на двух-то ногах выходить не совсем легко, а она на одной. И легко так скачет до шезлонга, словно в классики играет. Второй ноги у Елены нет.

Безо всякого стеснения на глазах у всего пляжа она садится, обрабатывает культю и вставляет ее в протез. По-ковбойски закрепляет на бедре и бодро, чуть прихрамывая, отправляется по своим делам. Молодая и веселая.

За ужином я подошла к ней познакомиться, выразить восхищение и уважение. Ее сосед по столику, пожилой мужчина, улыбнулся и спросил: «А как я выхожу из моря, вы видели?». Позже увидела: он входит и выходит из моря на четвереньках, у Михаила нет обеих ступней.

Просто несколько россиян с ограниченными возможностями здоровья приехали на море и наслаждаются им по полной. Общение с ними тоже стало частью большой перезагрузки, которую подарила эта страна, море и солнце.

- Боже, храни Турцию! - с такими словами влетела в курилку аэропорта «Газипаша» молодая зеленоглазая женщина, одним рейсом с нами возвращавшаяся в Москву.

В аэропорту, который по размеру едва ли больше петрозаводского, есть курилка как в общем здании, так и в зоне вылета, чего, похоже, почти нигде в мире уже нет. Это та мелочь, которую поймет любой курящий путешественник. Но громкое послание россиянки надо читать шире, чем частность уважения прав курящих. Ей там настолько хорошо живется, что она пытается жить на две страны. Она ветеринарный врач. Так составляет свой график, что в течение нескольких дней в Москве по 16 часов в день стоит у операционного стола, а потом едет в Турцию. А потом снова в Москву. Слушаешь, и где-то внутри тебя тихо всхлипывает зависть.

Кто-то сочтет это путешествие безрассудством в нынешних обстоятельствах. Спорить не стану и рекомендовать что-то подобное не буду, но страшно рада, что со мной эта поездка случилась и, согласно результатам теста, без плохих последствий.

Неподалеку от нашего отеля расположено удивительное кладбище. На нем древние могилы с камнями вместо памятников соседствуют с вполне современными. Некоторые окружены бессчетным числом бутылей с водой (наверное водой). Загадка.

Памятка для тех, кто все же собирается за границу (не обязательно в Турцию)

По нынешнему закону, все россияне, вернувшиеся из-за границы, обязаны сдать тест на коронавирус (ПЦР, то есть мазок, а не антитела) в течение 72 часов после прилета и уведомить о результате Роспотребнадзор. За все аэропорты не скажу, но во Внуково можно сдать там же, сразу по прилету. Стоит 2750 рублей. Готовность в течение 24 часов. Но для этого нужно будет заполнить анкету на сайте, инструкция на баннере рядом. Очередь отстояли около часа, ответ прислали через шесть часов.

Можно сдать в Москве не в аэропорту – анализ делает множество клиник, в том числе на дому. Стоит 1740. Но в этом случае вы будете сами брать у себя тест под руководством курьера, а кроме того, из-за наплыва желающих, срок готовности в 2-3 дня медики не выдерживают. Мы получили результат только на четвертый день, правда за задержку выдали сертификат на тысячу рублей, который в этой же лаборатории можно использовать до конца года.

Можно сдать тест и в Карелии. Но чтобы не опоздать с трехдневным сроком, имеет смысл записаться заранее.

Затем на сайте госуслуг заполняем анкету «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации из зарубежных стран», прикрепляем результат и отправляем.

Всем здоровья и насыщенной жизни!