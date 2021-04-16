Россия укрепила лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию укрепила лидерство после второго соревновательного дня командного чемпионата мира, проходящего в Японии.

Сегодня, 16 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец. В произвольной программе у мужчин лучший из россиян, Михаил Коляда, стал третьим.

После двух дней российская команда набрала 91 балл. На втором месте сборная США с 83 очками, на третьей позиции японцы, у которых 78 баллов.

Соревновательная часть чемпионата мира завершится завтра произвольными программами у женщин и спортивных пар. Фото championat.com