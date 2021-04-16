16 апреля 2021, 14:32
Россия укрепила лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию
После второго соревновательного дня российские спортсмены оторвались от сборной США
Сборная России по фигурному катанию укрепила лидерство после второго соревновательного дня командного чемпионата мира, проходящего в Японии.
Сегодня, 16 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец. В произвольной программе у мужчин лучший из россиян, Михаил Коляда, стал третьим.
После двух дней российская команда набрала 91 балл. На втором месте сборная США с 83 очками, на третьей позиции японцы, у которых 78 баллов.
Соревновательная часть чемпионата мира завершится завтра произвольными программами у женщин и спортивных пар. Фото championat.com