Парфенчиков призвал жителей Карелии чаще мыть руки с мылом

С утра глава Карелии рассказал о ситуации по коронавирусу в Карелии. об этом Артур Парфенчиков написал на своей странице в соцсети. По данным губернатора, с начала проведения противоэпидемических мероприятий в республике проведено 473 исследования, один результат – условно положительный.

31 человек находится под наблюдением врачей в стационаре, 13 – выписаны. На самокарантин по коронавирусу отправлены 607 человек, накануне их было 587. Пять человек - в местах обсервации.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков также ежедневно публикует на своей странице в соцсети информацию по коронавирусу.



Глава Карелии попросил жителей республики соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест, отказаться от дальних поездок, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

По сообщению Роспотребнадзора, с 24 марта биоматериал подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из лабораторий субъектов ЦФО, СЗФО, ПФО и СКФО будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве.

В России зарегистировано 4 отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на инфекцию, проведено более 165 тысяч исследований во всех субъектах страны.