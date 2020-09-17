В Кремле высказались о возможном возобновлении режима самоизоляции

Никаких оснований для введения новых карантинных мер в стране и возвращения к режиму самоизоляции нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Песков, разговоры о возвращении к режиму самоизоляции на высшем уровне не ведутся. Он отметил, что в ходе самой острой фазы борьбы с Covid-19 во всех регионах страны была заранее мобилизована система здравоохранения. Эта работа дала плоды. Поэтому сейчас власти гораздо более гибко относятся к росту числа новых инфицированных.

По данным на 17 сентября, в России количество выявленных случаев коронавируса превысило 1,085 миллиона. Число жертв пандемии в нашей стране перевалило за 19 тысяч.