10 августа 2020, 20:28
Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 10 августа
Количество заболевших коронавирусом в республике достигло отметки в 2584 человека
На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция обнаружена в выходные дни.
Главным очагом Covid-19 в республике остается Петрозаводск. В столице 1282 случая заражения. Далее следуют Кемский район (153), Беломорский район (111), Прионежский район (107) и Сортавальский район (102).
Также много зараженных в Сегежском районе (95), Олонецком районе (93), Лоухском районе (88), Суоярвском районе (86) и Кондопожском районе (85).
Меньше всего больных по-прежнему в Калевальском районе - 12.