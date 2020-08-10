Клещи укусили уже больше 2800 человек в Карелии

С начала опасного сезона в Карелии клещи укусили уже 2818 человек, из них 745 - дети. Такие данные приводит Роспотребнадзор. В этом году пострадавших заметно меньше, чем в 2019-м.

Первое присасывание было зарегистрировано 29 марта в поселке Харлово Пудожского района. Пострадала 55-летняя женщина.

Всего с начала сезона в Карелии подтверждены 10 случаев заражения людей клещевым энцефалитом и 14 случаев клещевого боррелиоза. Один случай подозрения на боррелиоз зафиксирован за последнюю неделю.

В этом году укусы клещей отмечены в Петрозаводске, Костомукше и еще в восьми районах Карелии.