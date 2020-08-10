Схема движения транспорта временно изменится на Ключевой

Временные неудобства ожидают водителей Петрозаводска в ночь с 11 на 12 августа. В период с 22 часов до 6 утра проезд через железнодорожный переезд на улице Ключевая будет осуществляться по одной полосе, сообщает пресс-служба мэрии.

Это связано с тем, что сотрудники РЖД будут демонтировать верхнее строение железнодорожных путей и восстанавливать асфальтовое покрытие.

В мэрии попросили автомобилистов Петрозаводска заранее планировать свой маршрут, соблюдать требования знаков и положения Правил дорожного движения.