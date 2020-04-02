За сутки в России выявлен 771 заболевший коронавирусом

771 случая заражения коронавирусом выявлен за сутки в России, передает RT со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах страны. По данным издания, впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком автономном округе.

За сутки скончались шесть пациентов с положительным тестом на коронавирус: в Москве - 3, в Московской области - 1, Пермском крае - 1, Чечне – 1. Всего летальных случаев за весь период – 30.

По сообщению РИА Новости, за последние сутки были выписаны 45 человек, переболевших коронавирусом. Всего выздоровевших – 235 человек.

В России зарегистрировано 3548 случаев заражения в 76 регионах. Карелии, среди регионов, где выявлены случая заболевания, как следует из официальных данных, по-прежнему нет. Между тем в республике у четверых человек один из тестов показал условно положительный результат.