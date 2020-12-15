Коронавирус убил еще двух жителей Карелии

В Карелии подтверждены еще две смерти, причиной которых стала коронавирусная инфекция. В Республиканской инфекционной больнице умерли житель Петрозаводска 1962 года рождения и жительница села Михайловское Олонецкого района 1935 года рождения. Обе жертвы вируса имели сопутствующие заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Накануне, 14 декабря, болезнь подтверждена еще у 340 жителей республики. Из них 322 человека заболели, 13 - в тяжелом и 2 - в крайне тяжелом состоянии.

Общее количество инфицированных в Карелии достигло отметки в 21 946 человек. Умерли 129 пациентов. Фото userapi.com