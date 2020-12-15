Карелия стала самым популярным направлением для отдыха на озерах

В 2020 году Карелия стала самым востребованным регионом России для отдыха на озерах. Об этом сообщил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Эксперты отметили, что в этом году озерный отдых был так же популярен, как и морской, поскольку на морях всем желающим места не хватало.

Помимо Карелии в список ведущих озерных регионов попали Хакасия, Мурманская область, Башкирия и Алтай.

Чаще всего на озера приезжают мужские компании и семьи. Популярны бронирования коттеджей, бунгало и глэмпингов. Фото photosight.ru