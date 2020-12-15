Конкурс новогодней иллюминации стартует в Петрозаводске

В Петрозаводске 15 декабря стартует ежегодный конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет». Принять участие в нем приглашают горожан, предпринимателей и предприятия карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс будет разбит на четыре номинации: лучшее оформление окон домов, лучшее оформление экстерьера организации, лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения и лучшее оформление дошкольного образовательного учреждения.

Фотографии со своей праздничной иллюминацией участникам необходимо отправить на сайт мэрии Петрозаводска. Снимки принимаются до 17 часов 29 декабря. Затем пройдет открытое голосование, которое продлится до 14 января 2021 года.

Итоги проекта подведут 30 января. Фото userapi.com