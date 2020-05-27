Названы адреса петрозаводчан, у которых вчера выявили коронавирус

На онлайн-карте распространения коронавируса в Карелии появились новые точки. Напомним: в Петрозаводске число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 11 человек. Всего по последним данным в карельской столице – 213 заболевших.

Судя по карте, новые случаи заражения появились в доме №19 на улице Варламова, где 23 мая уже был выявлен заболевший.

Также заболевших нашли в доме №48а на улице Калинина, в домах 38 и 19 на Ровио, на Сортавальской, 14, на Лыжной, 28, на улице Белинского, 15в, на улице Гвардейская, 17, а также в доме 9а на улице Репникова, где 24 мая также был выявлен заболевший.

Напомним: по данным на 27 мая общее число заболевших в Карелии – 371, выздоровевших – 135, умерших двое.