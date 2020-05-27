Индекс самоизоляции в Петрозаводске падает рекордными темпами

По оценке сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции в столице Карелии на 12:40 часов в среду 27 мая составил 1,2 балла из пяти возможных (на улице очень много людей). Для сравнения, в Москве – 1,8, а в Санкт-Петербурге – 1,2.

В течение дня этот показатель выглядел таким образом:

– 08:00 – 3,0

– 09:00 – 2,1

– 10:00 – 1,6

– 11-00 – 1,3

До пандемии коронавируса индекс самоизоляции в Петрозаводске на 14:10 был 0,6 (на улице очень много людей). В дни жесткой самоизоляции он достигал отметки 4,7 (на улице почти никого нет). То есть в городе жизнь возвращается в свое привычное русло. Еще одна причина – хорошая погода, установившаяся в Карелии. Теплые дни продержаться в Петрозаводске практически до конца выходных дней.

Добавим, что китайские ученые определили температуру воздуха, при которой коронавирусу SARS-CoV-2 легче всего распространяться, пишет РИА Новости. Выяснилось, что примерно 60 процентов случаев заражения произошли при температуре от пяти до пятнадцати градусов по Цельсию (в Карелии сейчас теплее). Кроме того, 73,8 процента случаев фиксировались в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха (в нашей республике влажность выше).