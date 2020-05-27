В мэрии рассказали, как организовать субботник в период пандемии

Пандемия коронавируса не помешала проведению традиционных весенних субботников, хотя и внесла свои коррективы. Ранее акции по уборке мусора прошли на берегу Логмозера и территории между пилорамой и частным жилым сектором в районе СКЗ.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в администрацию Петрозаводска продолжают поступать заявки на проведение субботников. Специалисты напомнили, что в субботниках могут участвовать группы не более 10 человек. Присоединиться к акции или стать организатором субботника могут все желающие, но требуется согласование с администрацией.

Для этого нужно уведомить сотрудников управления благоустройства и экологии о месте и предполагаемой дате уборки. Администрация обеспечит активистов мешками и перчатками.

Собранный мусор нужно оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок с указанием адреса специалистам управления благоустройства и экологии. Собранные отходы будут вывезены силами администрации. Для организации уборки в своем дворе жильцы могут обратиться в ТСЖ, управляющую или обслуживающую компанию. Собранный мусор необходимо вынести на контейнерные площадки.