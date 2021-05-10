Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

Глава государства в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что прививку от коронавируса сделали порядка 21,5 миллиона россиян, передает RT.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране»,

- сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в России остается стабильной, но необходимо продолжать вакцинацию и тестирование. Путин также призвал россиян принять участие в вакцинации.

В России зарегистрировано 4 888 727 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 502 906 человек, умерли 113 647. (фото petrsu.ru)