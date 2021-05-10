10 мая 2021, 14:29
Петрозаводчан пригласили в виртуальное путешествие по памятным местам
На интерактивную карту нанесено более 40 объектов, рассказывающих о героическом прошлом республики
Петрозаводчан пригласили в виртуальное путешествие по объектам военной истории Карелии.
На интерактивной карте - более 40 объектов, рассказывающих о героическом прошлом республики, рассказали в мэрии.
Объекты расположены на территории Петрозаводска и районов Карелии.
На главной странице ресурса размещена информация о нескольких десятках памятных мест. Сайт «Воинская слава Карелии» позволит детально разглядеть их с помощью 3D панорамы. (фото v-slava10.ru)