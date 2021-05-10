Петрозаводчан пригласили в виртуальное путешествие по памятным местам

Петрозаводчан пригласили в виртуальное путешествие по объектам военной истории Карелии.

На интерактивной карте - более 40 объектов, рассказывающих о героическом прошлом республики, рассказали в мэрии.

Объекты расположены на территории Петрозаводска и районов Карелии.

На главной странице ресурса размещена информация о нескольких десятках памятных мест. Сайт «Воинская слава Карелии» позволит детально разглядеть их с помощью 3D панорамы. (фото v-slava10.ru)