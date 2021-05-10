В Петрозаводске блокаднице подарили просроченный чай к 9 мая

91-летней блокаднице Элине Грушиной позвонили из территориального отдела администрации в микрорайоне Соломенное и пригласили за подарком, сообщает Gubdaily.ru со ссылкой на внучку пенсионерки. Однако подарок шокировал родных пенсионерки.

По информации издания, жительница блокадного Ленинграда не смогла сама забрать подарок ко Дню Победы, так как передвигается в инвалидном кресле. Подарок забрал ее сын. Мужчине вручили набор из трех видов круп, конфет и упаковки чая. Подаренный чай оказался с истекшим сроком годности. На фотографии видно, что срок годности чая истек в начале апреля 2021 года.

«Нам бы очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые отвечают за качество этого подарка. Сохраним этот чай, как память о щедрости местных чиновников. Это стыд и позор»,

- прокомментировала внучка блокадницы.

В мэрии Петрозаводска нашему изданию сообщили, что администрация не дарила этот подарок блокаднице. Кто же вручил пожилой женщине набор к празднику, в администрации города ответить затруднились. Также в мэрии уточнили, что отдела администрации в Соломенном не существует уже несколько лет. (фото stihi.ru, gubdaily.ru)