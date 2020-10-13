Около 40 новых адресов нанесены на ковидную карту Петрозаводска

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была обнаружена 12 октября. Их 43 человека.

Так, в городе появились новые очаги заражения. Это частный дом на улице Мебельной в Соломенном, дом №13 по улице Куйбышева, дом №35 по улице Машезерской, дом №1 по улице Балтийской, дом №9 по бульвару Интернационалистов, дом №11 по улице Сегежской, дом №9 по улице Репникова, дом №9 по улице Антонова, дом №6 корпус 2 по улице Ключевой, дома №21 и 31 по улице Гвардейской и частный дом в 4-м Гвардейском переулке.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это частный дом в районе Сулажгорского кирпичного завода, дом №61 по улице Жуковского, дом №24 по улице Локомотивной, дом №37 по улице Краснофлотской, дом №51 по Первомайскому проспекту, дом №1Б по улице Московской, дом №4 по улице Ленинградской, дом №10 по улице Антикайнена, дома №1 и 31 по улице Сыктывкарской, дом №37 по улице Мичуринской, дом №15 по улице Попова, дом №2 по улице Чистой, дом №19 корпус 1 по улице Древлянка, дом №6 по улице Благодатной, дом №21 корпус 1 и 9, а также дом №23 корпус 3 по Лососинскому шоссе, дома №15 и 17 по улице Энтузиастов, дом №3 по улице Торнева, дом №13 по Ключевскому шоссе, дома №12А и 14 по улице Антонова, дом №2 по улице Ключевой и дома №22 и 25 по улице Нойбранденбургской.

Общее количество заболевших в Петрозаводске достигло отметки в 2723 человека.