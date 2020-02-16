16 февраля 2020, 11:01
Мир

В Китае могут начать казнить тех, кто умолчит о коронавирусе

Жесткое наказание может грозить тем, кто скрыл факт заражения коронавирусом, исказил данные о состоянии заболевшего и утаил историю путешествий

Власти КНР готовы пойти на жесткие меры в вопросе борьбы со смертоносным вирусом. Федеральные СМИ со ссылкой на немецкую газету Deutsche Welle, которая в свою очередь ссылается на заявление китайского суда, распространили информацию об уголовной ответственности в отношении тех, кто скрыл инфекцию.

Человек, ставший причиной распространения коронавируса и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного или к смертной казни, пишет «Коммерсантъ». Помимо утаивания собственных симптомов к ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий.

По сообщению «Известия», всем заболевшим гражданам Китая запрещено перемещаться по территории страны на самолетах, поездах или автобусах. Вернувшиеся из зоны очага эпидемии должны находиться в карантине в течение двух недель дома или в больнице. За отказ от карантина также предусмотрено наказание.

По последним данным, количество жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло до 1596 человек.

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