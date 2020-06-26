26 июня 2020, 17:41
Эксперт заявил о приходе второй волны коронавируса через две недели
Новое наступление Covid-19 затронет крупные города страны
Вторая волна коронавируса ждет Россию уже в самое ближайшее время. В Европе уже начался новый рост заболеваемости, вскоре он доберется и до нашей страны. Такой прогноз дал вирусолог Михаил Щелканов, пишет Ura.ru.
Специалист отметил, что вторая волна коронавирусной инфекции может начаться уже через две недели. Она затронет крупные города европейской части России и Владивосток, тесно связанный с Китаем.
Щелканов выразил уверенность в том, что избежать всплеска заболеваемости поможет закрытие границ.
На данный момент в нашей стране выявлено более 600 тысяч заболевших Covid-19.