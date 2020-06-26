Озвучены возможные сроки возобновления полетов из России за рубеж

Прерванное на фоне пандемии международное авиасообщение может возобновиться уже в июле. Такие сроки озвучил глава Минтранса Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

Полеты за рубеж возобновятся, когда власти страны убедятся в безопасности авиаперевозок внутри России, сказал министр.

«Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда еще жива. После того как мы убедимся в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан на бескрайние просторы мирового воздушного океана»,

- сказал глава ведомства.

Чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами было прервано с 27 марта. Исключение было сделано для рейсов по вывозу россиян из-за границы, для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, для транзитных полетов и полетов по отдельным решениям правительства.

Ранее россиянам разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками.