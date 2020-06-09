Россияне смогут отправиться за рубеж

Россияне смогут отправиться за границу, чтобы ухаживать за родственниками, проходить лечение, работать и учиться. Распоряжение, снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в нашу страну иностранцев, подписал премьер министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сказал на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ глава кабмина, «жизненные ситуации бывают разные». Многим важно находиться в России, другим нужно покинуть пределы страны.

По словам главы кабмина, распоряжение даст возможность россиянам выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Также выехать смогут россияне, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.

Что немаловажно, попасть в нашу страну смогут и иностранцы, которым нужно пройти лечение в отечественных медорганизациях, навестить родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

Фото: severpost.ru