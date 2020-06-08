О вековом юбилее Карелии рассказали в эфире Первого канала

В программе «Время» на Первом канале вышел четырехминутный сюжет, посвященный столетию Карелии.

Журналисты рассказали о достопримечательностях республике – горном каньоне Рускеала, острове Кижи, водопаде Кивач, попробовали чай из чаги, а также карельские калитки.

««Мы единственное, что всегда ждем от тех, кто приезжает, это бережное отношение к нашей природе, потому что северная природа хрустальная, она очень тонкая, ранимая, и ее надо беречь», - сказала глава республики в беседе с журналистами.