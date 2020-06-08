08 июня 2020, 18:44
Россия

О вековом юбилее Карелии рассказали в эфире Первого канала

Журналисты федерального телевидения узнали вкус карельского гостеприимства

В программе «Время» на Первом канале вышел четырехминутный сюжет, посвященный столетию Карелии.

Журналисты рассказали о достопримечательностях республике – горном каньоне Рускеала, острове Кижи, водопаде Кивач, попробовали чай из чаги, а также карельские калитки.

««Мы единственное, что всегда ждем от тех, кто приезжает, это бережное отношение к нашей природе, потому что северная природа хрустальная, она очень тонкая, ранимая, и ее надо беречь», - сказала глава республики в беседе с журналистами.

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Метки: 
Первый канал
100-летие Карелии
новости Карелии
рускеала
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