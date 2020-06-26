Минздрав решил отложить введение новых справок для водителей

Введение новых правил прохождения медкомиссии для людей, получающих водительские права или заменяющих права, планируется отложить до 1 января 2021 года. Проект приказа Минздрава опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля некоторым водителям придется сдавать дополнительные анализы, если врач-нарколог заподозрит у них проблемы с алкоголем или наркотиками.

Впервые о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования было объявлено в ноябре 2019 года. Тогда эта новость вызвала ажиотаж среди автомобилистов - толпы людей скопились в наркологических диспансерах, желая пройти комиссию. Позднее Минздрав объявил о том, что новые правила будут отложены на неопределенный срок для проведения дополнительного анализа методов тестирования.